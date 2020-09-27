РИАМО - 27 сен. В столице водитель на автомобиле каршеринга пробил ограждение Овчинниковской набережной и вылетел в водоотводный канал Москвы-реки, сообщает kp.ru.

Водитель сумел выбраться из машины и доплыть до берега, после мужчина хотел сбежать, но его остановили полицейские.

«В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас по данному факту проводится проверка», — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Правоохранители проверят водителя​ на наличие алкогольного опьянения и допросят. Очевидцы считают, что молодой человек превысил скорость.