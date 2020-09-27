РИАМО - 27 сен. На северо-востоке столицы полицейские задержали участников конфликта, один из которых устроил стрельбу, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В 16:34 в дежурное отделение поступило сообщение о конфликтной ситуации в Гостиничном проезде, дом 4. При виде сотрудников полиции один из участников конфликта произвел выстрел из травматического оружия», - сказал собеседник агентства.

В результате случившегося никто не пострадал.

Он добавил, что все участники происшествия доставлены в территориальный отдел. По факту происшествия начата проверка.