РИАМО - 27 сен. В частном доме в Сергиево-Посадском округе, по улице Клубная, дом 26, произошло возгорание, пожарные его ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 12:59. Полностью потушить пожар удалось в 18:00.

«Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 15 человек», — отмечается в материале.

В случае происшествий можно обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного 101.