РИАМО - 27 сен. Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков поблагодарил тренеров спортивной школы олимпийского резерва «Белка» за многолетнюю успешную и результативную работу со спортсменами-паралимпийцами и вручил грамоты тренерам Марине Асфандияровой, Маргарите Асфандияровой и Екатерине Шарыпиной, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Спортивная школа олимпийского резерва «Белка» традиционно является тренировочной базой для наших паралимпийских спортсменов, представляющих не только Московскую область, но и Россию на международных соревнованиях. Это настоящая кузница спортивных талантов с квалицированными тренерами, которые из года в год подтверждают свой высокий уровень профессионализма», — сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Министр провел встречу с членами сборных команд России и Московской области по Паралимпийской выездке.

На встречу пришли победители и призеры чемпионатов России и международных соревнований Владислав Колосов, Владислав Пронский, Анастасия Козичева, Наталья Жаворонкова, Сергей Полосинов, Евгения Чернявская, тренер Марина Асфандиярова, представитель команды Юлия Пронская и руководитель спортивной школы олимпийского резерва «Белка» Анна Пахомова.

«Эта встреча имеет огромное значение для ребят. Ведь после того, как у них отложилась поездка на Паралимпиаду в Токио, а ведь среди них есть и те, кто не смог поехать в Бразилию. Им нужна поддержка, чтобы у них не опускались руки, чтобы они продолжали тренироваться», — сказала директор спортивной школы олимпийского резерва «Белка» Анна Пахомова.

Она отметила, что Роман Игоревич Терюшков смог оказать эту поддержку, у спортсменов загорелись глаза.