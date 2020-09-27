РИАМО - 27 сен. Российский актер Никита Логинов, который сыграл в фильмах «ДМБ», «Антикиллер» и «Московская сага», скончался в столице, сообщает РЕН ТВ.

«Артисту стало плохо, когда он выходил из театра «Около дома Станиславского», в котором работал руководителем художественно-постановочной части», — отмечается в материале.

Актер скончался на месте. Ему было 56 лет. Обстоятельства гибели артиста устанавливаются.

Логинов также стал известен благодаря фильмам «Последний мент», «Пятая стража», «Адвокат-9» и «Москва. Три вокзала».​