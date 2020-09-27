РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Жители Подольска могут подать заявки на участие в творческом фестивале «Шанс есть у каждого из нас» до 15 октября, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем к участию в III Открытом фестивале творческих людей «Шанс есть у каждого из нас», который состоится 25 октября в Доме культуры «Металлург». С положением фестиваля можно ознакомиться на сайте ДК. Заявки на участие принимаются до 15 октября», - говорится в сообщении.

Фестиваль направлен на активизацию и развитие творческой деятельности среди людей старше 30 лет. В 2019 году в нем приняло участие более 15 коллективов в разных номинациях. Фестиваль расширяет свои границы, его участниками становятся не только творческие люди из Подольска, но и коллективы других муниципалитетов.