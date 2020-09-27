РИАМО - 27 сен. Оперативные службы провели эвакуацию людей из торгового центра «Охотный ряд»​ в Москве, в настоящее время помещение закрыто, сообщил РИАМО дежурный администратор компании.

По данным СМИ, эвакуацию провели из-за сообщения о минировании торгового центра.

«В настоящее время здание полностью закрыто, все люди эвакуированы. Ждем результатов работы оперативных служб», - сказал собеседник агентства.

Планируется, что через час здание откроется.