РИАМО - 27 сен. В трех аэропортах Московского региона задержали 7 рейсов, а 13 рейсов отменили, следует из данных «Яндекс.Расписание».

Во Внукове задерживается один рейс, а два рейса отменены. Вылетят позже назначенного шесть самолетов в Домодедове, а семь рейсов в аэрогавани отменили. Четыре рейса отменено и в Шереметьеве.

В аэропорту Жуковский отмен и задержек нет.

Оповестить о задержке рейса пассажиров должны авиакомпании или обслуживающие аэропорт организации непосредственно в самой воздушной гавани.

Задержанным считается рейс, который отклонился от расписания на 30 и более минут.

Пассажиры задержанных рейсов могут требовать от перевозчика прохладительные напитки и холодные закуски при задержке рейса на 2 часа, а в случае задержки рейса более чем на 4 часа и горячее питание; размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время; трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы, организацию хранения багажа.

Данные услуги перевозчик обязан предоставить пассажирам бесплатно.