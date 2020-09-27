РИАМО - 27 сен. На станции Бородино в Можайском округе состоялось торжественное открытие мемориального комплекса, посвященного памяти участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и бородинских железнодорожников, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Год назад члены местного клуба ветеранов «Родник» обратились в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» к секретарю местного отделения, главе Можайского городского округа Дмитрию Абаренову с просьбой оказать помощь в установке памятника землякам.

«В год 75-летия Победы эта просьба была выполнена. Все работы по оборудованию мемориала были выполнены за счет средств членов партии «Единая Россия». Спасибо всем однопартийцам, кто не остался в стороне и помог реализовать это важное доброе дело», - отметил Абаренов.

Председатель ветеранского клуба «Родник» Екатерина Першина отметила, что жители поселка Бородино с честью выполнили свой ратный подвиг, мужественно и самоотверженно сражались они с фашистскими захватчиками. Теперь же задача нынешнего поколения — передать память о тех событиях детям и внукам, чтобы они не забывали тех, благодаря кому мы живем под мирным небом.