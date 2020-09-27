РИАМО - 27 сен. В Подольске прошла военно-патриотическая игра «Девушки в погонах», которую посвятили 79-й годовщине подвига подольских курсантов, в соревнованиях приняли участие 63 команды региона, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«Игра объединила свыше 450 лучших участниц военно-патриотических организаций Московской области из более чем 30 городов Подмосковья», — сказал начальник штаба регионального отделения общественного движения «ЮНАРМИЯ» Московской области Александр Легков.

Девушки прошли девять разных конкурсов и отточили навыки и мастерство, полученные на тренировках. Для испытаний им потребовались хорошая физическая форма, выносливость, умение работать в команде, знание оружия, воинских званий и истории России.

Первое место в соревнованиях заняла команда подольчанок из отряда «Гвардия», второе место – поделили отряд «Крепость» Можайского городского округа и «Будимир» из Подольска. Бронзу завоевали девушки отряда «Застава» из Ленинского городского округа, «Разведчики» из Домодедово и подольский отряд «Память».

«Второй год мы организуем игру для участниц юнармейских и военно-патриотических отрядов Подмосковья и видим, что интерес к ней растет: если в прошлом году соревновались 52 команды, то в этом уже 63. Кроме того девушки так хорошо подготовлены, что судьям нелегко выявлять лучших: разрыв в очках минимальный», — сказала министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Она поблагодарила девушек за проявленные твердость и характер, а также руководителей военно-патриотических организаций за высокий уровень подготовки девушек к игре.

«К этому дню мы очень долго готовились всей командой. <…> И когда в прошлом году нам предложили принять участие в игре «Девушки в погонах», мы не раздумывая согласились. С каждым разом задания становятся все интереснее. Особенно ценно, что в игре мы можем дать фору юношам и доказать, что девушки далеко не слабая половина человечества», — сказала участница соревнований из Коломенского городского округа Александра Смыслова.