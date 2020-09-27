РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. В Подольске выявили нарушения масочного режима в ряде торговых объектов, в частности, в торговых сетях не соблюдалась социальная дистанция и отсутствовали обеззараживающие лампы, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье в Подольске прошел внеплановый рейд по торговым сетям совместно с представителем Роспотребнадзора во главе с замглавы по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александром Скобенниковым.

«В ходе рейда в трех магазинах сети «Дикси» по адресам: улица Свердлова, 5, 30, корпус 1 и улица Циолковского, 10/6, а также в пиццерии «Рапидо» на улица Свердлова были выявлены нарушения. Некоторые сотрудники торговых объектов были без перчаток, между покупателями не соблюдалась социальная дистанция, отсутствовали обеззараживающие лампы, стерлась разметка, а журналы термометрии сотрудников не велись должным образом», - говорится в сообщении.

Согласно постановлению губернатора от 25 сентября, учитывая эпидемиологическую ситуацию в Московской области, проводится усиление масочного режима в общественных местах.

«При первичной проверке некоторых объектов мы уже выявили ряд нарушений. Все недобросовестные владельцы магазинов будут наказаны в судебном порядке», - пояснил Скобенников.

Представители администрации Подольска провели разъяснительные беседы не только с руководителями и менеджерами объектов торговых сетей, но также и с теми покупателями, которые пришли в магазин без маски. В отношении объектов торговли и общественного питания, которые не прошли проверку в ходе рейда, будут составлены протоколы и приняты меры административного воздействия.