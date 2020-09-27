РИАМО - 27 сен. Боксеры из Московской области завоевали 11 медалей соревнований на призы двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина, которые прошли в Москве, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Участие в соревнованиях приняли свыше 300 спортсменов в возрасте 15-16 лет из более чем 50 регионов России.

«Соревнования на призы легендарного боксера Бориса Николаевича Лагутина, где борются представители такого большого количества регионов, по напряженности и сложности побед сравнимы с чемпионатом России. Тем ценнее становятся 11 наград, которые добыли подмосковные боксеры на этом турнире. Поздравляю их с успешным выступлением», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Юные боксеры из Подмосковья Георгий Гомулак в категории 46 килограммов, Искандер Алиев в категории 52 килограмма и Андрей Щуркин в категории 80 килограммов завоевали три золотых медали.

Кроме того, четыре боксера были удостоены серебряных наград – Сергей Тимофеев в категории 60 килограммов, Александр Куценко и Денис Баркасов в категории 70 килограммов, а также Абдулкарим Газимагомедов в категории 80 килограммов. Еще четверо представителей Подмосковья взяли бронзу – Леон Киричев в весе 46 килограммов, Назар Мусийко и Егор Емельянов в категории 63 килограмма и Марк Слинкин в весе 80 килограммов.