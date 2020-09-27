РИАМО - 27 сен. Жителей столицы попросили заранее планировать маршрут из-за большого количества пассажиров на станциях «Молодежная», «Парк Победы» и «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Это связано с закрытием до 5 октября участка «синей» ветки метро от станции «Молодежная» до станции «Парк Победы» из-за строительных работ.

«Пожалуйста, заранее продумывайте маршрут, пользуйтесь МЦД и регулярными маршрутами наземного транспорта», — отмечается в материале.

Также москвичей попросили заранее приобретать билеты и маски.

В общественных местах столицы, в том числи в общественном транспорте, необходимо носить средства индивидуальной защиты из-за распространения коронавируса.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, пассажиропоток станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Солнцевской линий вырос в 3,5 раза из-за закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро. 26 сентября ею воспользовались 43,7 тысячи пассажиров, а на прошлой неделе – всего 12,4 тысячи.