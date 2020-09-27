РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Выездная бригада городской поликлиники №1 Подольска провела вакцинацию от гриппа в ТЦ «Галерея», сообщается в Instagram-аккаунте главврача медучрежения Натальи Архиповой.

«В торговом центре «Галерея» 26 сентября проведена вакцинация от гриппа выездной бригадой ГБУЗ МО «Подольская городская поликлиника №1»,- говорится в сообщении.

Ранее медики проводили вакцинацию в МФЦ Подольска на улице Кирова. Следующая вакцинация будет проходить в МФЦ 28 сентября с 9:00 до 14:00.

«Мы приглашаем горожан сделать прививку быстро и удобно! Вакцинация — самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений», - заключается в материале.