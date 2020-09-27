РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 27 сен. В подмосковном Дзержинском стартовал финал конкурса «Миссис Дзержинский-2020», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Конкурс проходит в ДК «Энергетик».

«Мы очень долго шли к проведению конкурса, ведь пандемия внесла коррективы. Красота спасет мир, и никакой коронавирус нам не страшен. Участницам желаю успехов», - сказала глава округа Людмила Иванова.

Зрителей ждут дефиле, презентации участниц, интеллектуальный и творческий конкурсы. В финале принимают участие восемь девушек, трем из которых более 40 лет. Они поборются за корону победительницы и главный приз - путевку на отдых в Крым.