РИАМО - 27 сен. С места происшествия на предприятии в Ступине, где обрушилась металлическая конструкция, госпитализировали 31 человека, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их. В результате случившегося пострадал 51 человек.

«Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 25 - в удовлетворительном состоянии. Четыре пострадавших, получивших серьезные травмы, переведены бригадами санитарной авиации в травматологические центры 1-го уровня», — отмечается в материале.

Вся медпомощь пациентам оказывается в полном объеме. Остальным 20 пострадавшим медики помогли на месте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главе округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.​

Главное следственное управление СК РФ по Подмосковью возбудило уголовное дело по факту происшествия.