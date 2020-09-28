РИАМО - 28 сен. С понедельника в Москве начинается отопительный сезон, кроме того, с этого дня для пожилых горожан, которые проживают на дачах, возобновят программу по доставке дров.

Людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, с понедельника вновь рекомендуется соблюдать домашний режим. В связи с тем, что почти двум миллионам горожан придется оставаться дома, мэр столицы Сергей Собянин принял решение о досрочном начале отопительного сезона.

Так как некоторые пенсионеры проживают на даче, им будут доставлять дрова. Для того, чтобы воспользоваться услугой доставки дров, необходимо позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 и оставить заявку.

Такие решения связаны со сложной эпидемиологической ситуацией. Пандемия коронавируса еще не закончилась, при этом наступило время сезонных простуд. Кроме рекомендаций придерживаться домашнего режима, столичные власти также призвали работодателей перевести сотрудников на дистанционный режим работы.​