РИАМО - 28 сен. С началом новой недели жителям Москвы и Подмосковья с хроническими болезнями, а также лицам старше 65 лет не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости, в Москве также советовали соблюдать домашний режим беременным.

Эти решения связаны с непростой эпидемиологической ситуацией. Пандемия коронавируса еще не закончилась, при этом наступило время сезонных простуд. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей подписали соответствующие документы, устанавливающие рекомендации для жителей столицы и области.

«По мнению врачей, наложение двух болезней - простуды и коронавируса - является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — пояснил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

В Подмосковье исключениями будут считаться обращения за медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также можно выходить в магазины для приобретения товаров, выгуливать домашних животных, выносить мусор и заниматься спортом на открытом воздухе. Кроме того, можно ходить на работу, если гражданина не перевели на удаленку. Реализацию проекта для пожилых граждан «Активное долголетие» с понедельника приостановят.

В Москве также не будут выписывать никаких штрафов за прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе, соцкарты продолжат принимать для оплаты проезда в общественном транспорте. При этом больным и пожилым, как и всем жителям и гостям Москвы, необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим в аптеках, магазинах и других общественных местах.

Кроме того, всем столичным работодателям рекомендуется перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы. Если работающие пенсионеры старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями не имеют возможности перейти на удаленку, то они могут получить больничный.

Подмосковным работодателям также рекомендовали перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный формат. При этом сотрудники, чье очное присутствие остро необходимо, могут продолжать выходить на работу при соблюдении необходимых мер защиты.

В Московском регионе продолжает действовать и масочно-перчаточный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах.

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27 СЕНТЯБРЯ

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составил 0,7%. Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступил 721 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 867 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 226 больных. В Москве - 2016.

- 1126 человек вылечили от Covid-19 в Москве за сутки. Всего из столичных больниц выписаны более 245 тысяч человек.

- Еще 18 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период эпидемии умерли 5 164 человек.