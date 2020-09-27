РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Более 110 человек получили направления на трудоустройство в ходе ярмарки вакансий от Подольского центра занятости населения, сообщается в группе «Подольский Цзн» в соцсети «ВКонтакте».

Подольский центр занятости населения 25 сентября провел ярмарку вакансий. В мероприятии приняли участие: ООО «Фабрика нетканых материалов «Весь Мир», АО «Экспокабель», ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ», ООО «Коломенское поле» и другие предприятия. Работодатели представили более 320 вакансий в различных сферах деятельности – промышленное производство, оказание услуг, пищевое производство, транспорт и логистика, оказание услуг.

«Соискатели смогли получить информацию о более чем двух тысячах вакансий, находящихся в базе Подольского центра занятости. Специалисты центра провели консультации по вопросам постановки на учет и регистрации в качестве безработных граждан с использованием сайта «Работа в России», а также по составлению эффективного резюме. Посетило мероприятие более 400 граждан, ищущих работу, и 117 человек получили направления для трудоустройства», - говорится в сообщении.

Следующая ярмарка вакансий запланирована на ноябрь 2020 года.