РИАМО - 27 сен. Сборная Московской области завоевала серебро в первенстве России по регби среди юношей до 18 лет, соревнования проходили с 17 по 26 сентября в Красноярске, состязались девять команд, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Команда «Енисей СТМ» из Красноярска заняла первое место, а бронзу завоевали спортсмены из Пензенской области.

«На юниорское первенство России в Красноярске в сборную Московской области были отобраны сильнейшие молодые спортсмены региона. В течение нескольких соревновательных дней они показали высокий индивидуальный профессионализм и хорошую командную работу», — сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья.

Он отметил, что результат сборной Подмосковья является достойным и свидетельствует о том, что у наших нынешних чемпионов есть достойные преемники.