РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Глава Подольска Николай Пестов пожелал машиностроителям округа крепкого здоровья, добра и благополучия в профессиональный праздник, сообщается на сайте администрации округа.

В воскресенье отмечается День машиностроителя. В преддверии праздника глава округа Николай Пестов посетил завод «Стройтехника», который открылся в округе весной 1946 года. Последние 10 лет предприятие является производственной площадкой группы компаний «Подольский машиностроительный завод» по изготовлению продукции для предприятий теплоэнергетического комплекса России, мусороперерабатывающих заводов. Пестов наградил работников муниципальными и ведомственными наградами.

«Сегодня наша главная задача – чтобы все машиностроительные предприятия Подольска продолжали уверенно и эффективно работать, а сотрудники трудились, ощущая стабильность обстановки. Ведь основная проблема, которая волнует людей – это экономическое положение страны в целом и, соответственно, благополучие каждой семьи, которая живет и трудится в Подольске. В праздничный день желаю подольским машиностроителям новых производственных успехов, семейного благополучия, крепкого здоровья и добра», - сказал Пестов.