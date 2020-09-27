РИАМО - 27 сен. С 1 октября по 30 ноября на двух участках улично-дорожной сети в Пресненском районе Москвы ограничат движение транспорта из-за строительства транспортной развязки, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

Ограничение коснется участка Мукомольного проезда от дома 2А, строение 2 до Шелепихинской набережной, дом 4, строение 1. Также ограничат движение в районе Мукомольного проезда, дом 4, строение 1.

«Особенности: одна полоса с организацией приоритетного права проезда», — отмечается в материале.