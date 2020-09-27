РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Глава Подольска Николай Пестов поздравил воспитателей округа с профессиональным праздником и пожелал доброго здоровья и новых достижений, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье, 27 сентября, свой профессиональный праздник отмечают работники дошкольных образовательных учреждений. В Подольске - это более 1,5 тысяч воспитателей, инструкторов по физической культуре, музыкальных руководителей, логопедов, психологов – они трудятся в 73 муниципальных и 4 частных детских садах, 2 учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста и 6 дошкольных отделениях школ. Всего в дошкольных группах воспитываются более 20 тысяч малышей.

«Замечательная профессия – воспитывать детей с их первых шагов в сознательную жизнь, помогать им в познании окружающего мира, обретении навыков общения в коллективе. Ее успех невозможен без глубокой подготовки, заботливого и внимательного отношения к каждому воспитаннику. От души поздравляю всех работников системы дошкольного образования с профессиональным праздником и желаю новых достижений, радостных событий в жизни, большого личного счастья и доброго здоровья», - сказал глава округа Николай Пестов.

Он добавил, что желает, чтобы сердечное тепло, душевная щедрость и искренняя любовь, подаренные маленьким воспитанникам, всегда возвращалась лучистым светом детских улыбок и их успехами.