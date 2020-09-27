РИАМО - 27 сен. ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту обрушения металлической конструкции на предприятии в Ступине, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее следователи провели проверку, по результатам которой было решено возбудить дело по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей».

«Председатель Следственного комитета РФ (Александр Бастрыкин – ред.) направил в Ступино криминалистов центрального аппарата ведомства, которые вскоре приступят к осмотру места происшествия», — отмечается в материале.

Следствие установит причины и обстоятельства травмирования рабочих, проверит степень износа конструкции, условия труда и соблюдение техники безопасности на предприятии.

В воскресенье утром в цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их. Пострадал 51 человек, из них 29 госпитализированы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главе округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.​

Кроме того, проверку по факту обрушения металлической конструкции проводит прокуратура Подмосковья.