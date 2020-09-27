В субботу, 26 сентября, в подмосковном Ступине на территории склада рухнул пешеходный переход, в результате чего пострадали по последним данным, более 50 человек. Что могло стать причиной серьезного ЧП на производстве и какую помощь оказывают пострадавшим, читайте в материале РИАМО.

Обрушение моста

ГСУ СК по Московской области

В субботу утром на территории крупного складского комплекса FM Logistic, расположенном в поселке Октябрьский городского округа Ступино, обрушился пешеходный переход в одном из цехов.

Металлическая конструкция была 35 метров длиной и четыре метра высотой.

На место происшествия выехали спасатели, скорая помощь, специалисты медицины катастроф. Сегодня на месте ЧП работают 25 единиц техники и 68 специалистов, дежурит санитарный вертолет.

На предприятии в данный момент приостановлены все работы, там работают аварийный службы и следователи.

Сколько человек пострадало

ГСУ СК по Московской области

Ранее сообщалось о 13 госпитализированных с места ЧП, в том числе о пяти пострадавших в тяжелом состоянии.

По последним данным МЧС на 13:00 воскресенья, в результате происшествия пострадал 51 человек, в основном сотрудники предприятия. Никто не погиб.

29 пострадавших были доставлены в ступинскую клиническую больницу – в основном пациенты в состоянии средней тяжести с переломами рук и ног, а также двое «тяжелых», они находятся в реанимации. Их планируется переводить в больницы соседнего Раменского или Жуковского.

СК возбудил уголовное дело по факту обрушения конструкции на предприятии в Ступине>>

Предварительная причина ЧП

ГСУ СК по Московской области

По факту ЧП проводятся проверки, организованные Главным следственным управлением СК России по Московской области и прокуратурой региона. Следователи опрашивают руководство предприятия, изымается необходимая документация.

По предварительным данным областного МЧС, причиной обрушения металлического перехода стала перегрузка конструкции.

«Предварительная причина деформации – перегрузка моста, что привело к выходу из штатных мест крепежных элементов», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

По результатам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Помощь пострадавшим

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать пострадавшим в результате инцидента в Ступине всю необходимую помощь. На место происшествия направлены психологи для оказания поддержки пострадавшим и их семьям.

В свою очередь, в ООО «ФМ Ложистик» сообщили, что готовы обеспечить дополнительную медпомощь сотрудникам, пострадавшим в результате обрушения конструкции, и взаимодействовать с властями для выяснения обстоятельств инцидента. В компании также заявили, что уделяют особое внимание безопасности на рабочих местах.

Также в Ступине примут меры для недопущения ЧП на предприятиях, сообщили в местной администрации.