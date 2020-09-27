В субботу, 26 сентября, в подмосковном Ступине на территории склада рухнул пешеходный переход, в результате чего пострадали по последним данным, более 50 человек. Что могло стать причиной серьезного ЧП на производстве и какую помощь оказывают пострадавшим, читайте в материале РИАМО.
Обрушение моста
В субботу утром на территории крупного складского комплекса FM Logistic, расположенном в поселке Октябрьский городского округа Ступино, обрушился пешеходный переход в одном из цехов.
Металлическая конструкция была 35 метров длиной и четыре метра высотой.
На место происшествия выехали спасатели, скорая помощь, специалисты медицины катастроф. Сегодня на месте ЧП работают 25 единиц техники и 68 специалистов, дежурит санитарный вертолет.
На предприятии в данный момент приостановлены все работы, там работают аварийный службы и следователи.
Сколько человек пострадало
Ранее сообщалось о 13 госпитализированных с места ЧП, в том числе о пяти пострадавших в тяжелом состоянии.
По последним данным МЧС на 13:00 воскресенья, в результате происшествия пострадал 51 человек, в основном сотрудники предприятия. Никто не погиб.
29 пострадавших были доставлены в ступинскую клиническую больницу – в основном пациенты в состоянии средней тяжести с переломами рук и ног, а также двое «тяжелых», они находятся в реанимации. Их планируется переводить в больницы соседнего Раменского или Жуковского.
СК возбудил уголовное дело по факту обрушения конструкции на предприятии в Ступине>>
Предварительная причина ЧП
По факту ЧП проводятся проверки, организованные Главным следственным управлением СК России по Московской области и прокуратурой региона. Следователи опрашивают руководство предприятия, изымается необходимая документация.
По предварительным данным областного МЧС, причиной обрушения металлического перехода стала перегрузка конструкции.
«Предварительная причина деформации – перегрузка моста, что привело к выходу из штатных мест крепежных элементов», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
По результатам следственных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Помощь пострадавшим
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать пострадавшим в результате инцидента в Ступине всю необходимую помощь. На место происшествия направлены психологи для оказания поддержки пострадавшим и их семьям.
В свою очередь, в ООО «ФМ Ложистик» сообщили, что готовы обеспечить дополнительную медпомощь сотрудникам, пострадавшим в результате обрушения конструкции, и взаимодействовать с властями для выяснения обстоятельств инцидента. В компании также заявили, что уделяют особое внимание безопасности на рабочих местах.
Также в Ступине примут меры для недопущения ЧП на предприятиях, сообщили в местной администрации.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии