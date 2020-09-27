РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Жительница Подольска Ольга Гольчикова получила гран-при на IX областной ПараАртиаде за свои стихотворения, сообщается в группе «Подольская городская организация ВОИ» в соцсети «ВКонтакте».

В Кашире 25 сентября состоялась IX областная ПараАртиада, участниками которой стали люди с ограниченными возможностями здоровья.

«На ней были представлены следующие номинации: декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, литература, вокал (академический, фольклорный, эстрадный), музыка, театр, хореография. Гран-при за свои стихи получила Ольга Гольчикова, хореографическая студия «Любо» заняла 1-е место, третьим стал Вячеслав Давыдов с танцем «Яблочко», - говорится в сообщении.

Фестиваль показал, каким творческим потенциалом обладают люди с ограниченными возможностями и огромными неисчерпаемыми талантами.