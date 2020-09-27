РИАМО - 27 сен. Медиаплатформа #Москвастобой составила подборку онлайн-экскурсий, которые расскажут о туристическом потенциале столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ко Всемирному дню туризма медиаплатформа #Москвастобой составила подборку онлайн-экскурсий. Благодаря им пользователи узнают о туристическом потенциале Москвы: шедеврах столичных музеев, парковой архитектуре, исторических отелях и архитектуре московского метро», - говорится в сообщении.

Все желающие смогут посмотреть более 80 материалов и видеоэкскурсий от ведущих музеев Москвы, таких как Новая Третьяковка, Пушкинский музей и Музей современной истории России.

Кроме того, на медиаплатформе #Москвастобой можно найти серию онлайн-экскурсий по столичному метрополитену, в рамках которых расскажут об истории строительства самых интересных и красивых станций.

Еще одни онлайн-экскурсии посвящены самым знаменитым гостиницам Москвы: «Метрополь», «Советская», «Националь», «Украина» и «Ленинградская». Все желающие смогут познакомиться с историей строительства гостиниц, работами архитекторов и художников, трудившихся не только над интерьерами, но и над каждой деталью экстерьера.

Девять видеолекций на медиаплатформе будет посвящено истории садово-паркового искусства.

#Москвастобой — специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте можно побывать на виртуальной экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. ​