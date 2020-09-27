РИАМО - 27 сен. В столице за последний год появилось более 1,1 тысячи точек бесплатной городской сети Wi-Fi, в том числе новая точка стала доступна на Северном речном вокзале, который 5 сентября открылся после реставрации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сети Moscow_WiFi_Free исполнилось семь лет.

«Городская сеть работает в музеях, домах культуры, почти на всех центральных улицах. Покрытие на Тверском и Бульварном кольце стало полностью бесшовным. Можно гулять по центру, все время находясь в сети – без потери сигнала», — написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.

Также Wi-Fi доступен на МЦК, МЦД и в метро. Это крупнейшее в Европе Wi-Fi-пространство в общественном транспорте.

Скорость Wi-Fi была увеличена с началом учебного года в общежитиях учебных учреждений. 32 высших учебных заведения Москвы пользуются столичной сетью.

Собянин отметил, что сеть планируют расширять. К концу 2020 года будет 20,5 тысяч точек доступа.