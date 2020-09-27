РИАМО - 27 сен. С открытия Северный речной вокзал в Москве посетили уже 100 тысяч человек, на инфостойке вокзала посетители задали специалистам более 10 тысяч вопросов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Здание Северного речного вокзала, построенное в 30-х годах прошлого века, открыли после комплексной реконструкции для посетителей 5 сентября в рамках празднования Дня города. Реставрация шла два года. Большинство деталей просто реставрировали, а утраченные — восстанавливали по сохранившимся фото.

«Посмотреть на Северный речной вокзал в сопровождении гида можно в выходные в 13:00 и 15:00, а также по средам в 15:00. А тем, кто по каким-то причинам не может попасть на экскурсию, предлагаем полную онлайн-версию», - говорится в сообщении.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы выделили самые частые вопросы специалистам о Северном речном вокзале.

Так, например, люди интересуются, куда можно «уплыть» от Северного речного вокзала. Основные направления — Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Плес, Череповец, Углич, Кострома, Самара, Саратов, Городец, Мышкин, Валаам, Тверь, Тутаев. Подробнее узнаете в офисе туроператоров на Северном речном вокзале.

Также посетители интересуются о том, какова длина набережной вдоль вокзала — порядка 1,4 километра. По набережной можно прокатиться на велосипеде. В парке работает велопрокат.

Над реставрацией вокзала работали порядка 400 архитекторов-реставраторов. Они отреставрировали панно, башенные часы, четыре якоря башни и четыре скульптуры: «Южанка», «Красноармеец», «Северянин», «Краснофлотец». Также в порядок привели исторические фонтаны — «Север» и «Юг».