РИАМО - 27 сен. Завершено комплексное благоустройство дворовой территории на улице Босова в Истре, здесь открыли новую детскую площадку, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Благоустройство проводили у домов 18,19, 20 и 21 по улице Босова.

«Для каждого из нас двор – это, можно сказать, личная территория, куда мы ежедневно выходим, гуляем с детьми, общаемся с соседями и просто отдыхаем. И здесь должно быть каждому, и маме с ребенком, и пожилому человеку, комфортно и уютно проводить время», - сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Эту территорию запланировали к комплексному благоустройству еще в прошлом году. Но выполнить работы тогда не успели. Таких дворов по округу насчитывается 12. Власти взяли на себя обязательства по невыполненным в срок работам.

«В сложных экономических условиях, связанных с эпидемией, мы максимально постарались сделать всё возможное и даже невозможное, чтобы этот вопрос закрыть окончательно. Помимо этого, у нас в работе еще пять дворовых территорий, заявленных в этом году по обращениям и пожеланиям наших жителей», - отметила Витушева.

Комплексное благоустройство проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». По словам главы округа, пожелания округа находят отклик в правительстве Московской области.

«При личной поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы поэтапно воплощаем все нами задуманное в жизнь», - добавила глава муниципалитета.