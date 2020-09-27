РИАМО - 27 сен. В воскресенье в сквере А.С. Пушкина в городе Орехово-Зуево посадили 25 краснолистных кленов, 70 лип и более 400 кустарников в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево», говорится в сообщении пресс-службы администрации Орехово-Зуевского городского округа.

«Новые посадки хорошо впишутся в общую картину благоустройства и создадут красивый ансамбль — красное окаймление и зелень в центре. Знаковое для многих ореховозуевцев место стало центральной площадкой акции «Наш лес. Посади свое дерево», — отмечается в материале.

За последние годы сквер преобразился. На акцию по посадке деревьев собрались неравнодушные жители округа, чтобы всем вместе сделать его еще краше.

В акции приняли участие кадеты, молодогвардейцы, депутаты Совета депутатов округа, учащиеся школы №6, работники культуры и образования. Свои деревья здесь посадили глава округа Геннадий Панин и депутат Московской областной думы Эдуард Живцов​.