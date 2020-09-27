РИАМО - 27 сен. Мемориальная аллея «Создатели авиации России» в округе Жуковский отметила трехлетний юбилей, ее открыли 22 сентября 2017 года., говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Идея создания такого архитектурного комплекса возникла в декабре 2016 года и была реализована всего за девять месяцев, уточнил директор благотворительного фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов.

«Конечно, это в первую очередь огромный труд и ресурс нашего художника Владимира Иванова», — сказал Агафонов.

Провели работы по реконструкции лиц героев аллеи. Художник Владимир Иванов много изучал архивные документы и фотографии. Часть из них предоставляли родственники авиаконструкторов. Эскизы памятников отправлялись им на утверждение.

За три года семьи знаменитых авиаконструкторов уже неоднократно приезжали в Жуковский, чтобы пройтись по аллее и возложить цветы.

Директор благотворительного фонда уточнил, что на улице Маяковского бюсты больше устанавливаться не будут, так как этого не предусматривает концепция развития городского центра.

«Но у нас есть идея увековечить память академиков ЦАГИ. Мы хотим реализовать ее совместно с руководством ЦАГИ, всеми сотрудниками и горожанами. Хорошее место для такой аллеи научной славы – у 30-го корпуса ЦАГИ. Есть уже проект, как это будет выглядеть. Это немного другая история – не бюсты, а полуфигуры», — сказал Агафонов

Он добавил, что каждый академик будет изображен с тем, чем он работал. Проект довольно амбициозный, поэтому тут нужно совместное решение и города, и ЦАГИ.