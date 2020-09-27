РИАМО - 27 сен. В компании FM Logistic готовы организовать дополнительную медицинскую поддержку сотрудникам, пострадавшим в результате обрушения металлоконструкции на складе в Ступине, сообщила РИАМО директор по персоналу и коммуникациям FM Logistic в России Мария Шиповалова.

Инцидент произошел утром в субботу на территории складского комплекса в городском округе Ступино. В цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» рухнул металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра. В результате происшествия пострадал 51 человек.

«Мы искренне сочувствуем им и их семьям. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, со своей стороны мы готовы организовать дополнительную медицинскую поддержку», — сказала Шиповалова.

В компании заверили, что уделяют особое внимание безопасности на рабочих местах. Компания намерена активно взаимодействовать с властями для выяснения обстоятельств произошедшего.

На данный момент на складе остановлены все операции, на его территории работают аварийные службы.

Прокуратура Московской области, а также Главное следственное управление СК России по региону проводят проверки по факту случившегося.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим.​