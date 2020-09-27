РИАМО - 27 сен. В компании FM Logistic готовы организовать дополнительную медицинскую поддержку сотрудникам, пострадавшим в результате обрушения металлоконструкции на складе в Ступине, сообщила РИАМО директор по персоналу и коммуникациям FM Logistic в России Мария Шиповалова.
Инцидент произошел утром в субботу на территории складского комплекса в городском округе Ступино. В цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» рухнул металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра. В результате происшествия пострадал 51 человек.
В компании заверили, что уделяют особое внимание безопасности на рабочих местах. Компания намерена активно взаимодействовать с властями для выяснения обстоятельств произошедшего.
На данный момент на складе остановлены все операции, на его территории работают аварийные службы.
Прокуратура Московской области, а также Главное следственное управление СК России по региону проводят проверки по факту случившегося.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
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