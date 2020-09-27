РИАМО - 27 сен. Пригородные поезда Курского направления МЖД и МЦД-2 ходят по расписанию, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы Московской железной дороги.

«Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Курского направления и МЦД-2. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию. В пути с увеличенным интервалом следуют несколько электричек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время диспетчеры принимают меры по сокращению опоздания электропоездов.​