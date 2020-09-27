РИАМО - 27 сен. В Жуковском прошла творческая встреча, посвященная 125-летию со дня рождения Сергея Есенина, участники литературного клуба и студии сценического слова подготовили выступления, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Зрители могли послушать, как читают лучшие стихи известного поэта, а также услышать знакомые многим песни. Также ведущие встречи рассказали интересные факты из детства и юности Есенина, о том, что вдохновляло его на создание новых произведений.

«Во время периода самоизоляции наша студия проводила прямые эфиры. Выступающие подключались, читали стихотворения. Не были уверены до конца, что проведем сегодняшний вечер. Тем не менее готовились, очень хотели увидеть зрителей. На наших выступлениях мы представляем чаще неизвестные стихотворения, раскрываем разнообразие творчества поэтов», – рассказала руководитель литературного клуба «НЛО» Ирина Овчаренко.

С похожей программой артисты выступят в Константиново 3 октября, на родине поэта. Будет проведен прямой эфир, чтобы послушать выступления могли и жители Жуковского. Те, кто хочет послушать стихотворения вживую, смогут сделать это в ноябре. Следующий литературный вечер посвятят творчеству поэта Серебряного века Александра Блока.​