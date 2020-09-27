РИАМО - 27 сен. После обрушения металлической конструкции на складе в поселке Октябрьский городского округа Ступино в городскую больницу было доставлено 29 пострадавших, в основном это пациенты в состоянии средней тяжести, сообщил журналистам заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Ступинской областной клинической больницы Кирилл Соболев.

Инцидент произошел утром в субботу на территории складского комплекса в поселке Октябрьский городского округа Ступино. В цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» рухнул металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра.

«На данный момент к нам доставлено 29 пациентов, в основном средней тяжести и с переломами верхних и нижних конечностей. Двое пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении. В дальнейшем планируется их дальнейшая маршрутизация», - сказал Соболев.

Он добавил, что, предварительно, пациентов в тяжелом состоянии могут направить в больницы в Раменском округе или Жуковском.​

Прокуратура Московской области, а также Главное следственное управление СК России по региону проводят проверки по факту случившегося.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главе округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.​