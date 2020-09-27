РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 сен. Жители подмосковных Люберец пожаловались на детскую площадку под напряжением, сообщается в Instagram-аккаунте mylubertsy2.

«В Люберцах на Октябрьском проспекте, дом №296, спортивная площадка была под напряжением. Подписчик обратил внимание на замыкание и вызвал аварийную бригаду. Бригада смотала кабель», - говорится в сообщении.

По словам представителя управляющей компании «АО» «ЛГЖТ» Алексея Щедрова, данная детская площадка находится в их зоне обслуживания.

«В ходе проверки было установлено, что на детской площадке установлено декоративное освещение типа «Дюралайт», которое подключено к сетям уличного освещения. Данное освещение было установлено несколько лет назад и включается в период новогодних праздников. Нарушений в безопасности подключения данного освещения в ходе проверки не выявлено, все электрические провода изолированы, в настоящее время провода обесточены», - заключил Щедров.