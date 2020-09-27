РИАМО - 27 сен. В городском округе Ступино в рамках ежегодной Всероссийской акции «Чистый берег» прошел субботник, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Акция проведена государственными инспекторами ГИМС совместно с представителями окружной администрации, спасателями городского округа, а также ПСО 16 и сотрудниками пожарного гарнизона.

«Благодарим всех, кто принял участие в экологическом мероприятии, и напоминаем, что присоединиться к акции «Чистый берег» может каждый», - говорится в сообщении.

Обычно акцию проводят на берегу реки Оки, недалеко от первого водозаборного узла. В этот раз было убрано около 4 километров береговой линии.