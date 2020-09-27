РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Пожарные и сотрудники парка «Дубрава» в Подольске собрали три кубометра мусора на берегу реки Петрица в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу, 26 сентября, на берегу реки Петрицы в микрорайоне Климовск прошел субботник с участием сотрудников пожарно-спасательной части №77, территориального управления администрации Климовска, а также представителей парка «Дубрава». Во время субботника участники собрали три кубометра мусора вдоль одного берега реки. Самый большой очаг мусора выявили на берегу после деревянного мостика в направлении к Зеленому проезду», - говорится в сообщении.

Жителей округа попросили соблюдать чистоту и порядок на территории микрорайона.

Территориальное управления выразило искреннюю благодарность сотрудникам пожарно-спасательной части №77 Климовска за активное участие в жизни горокруга.