РИАМО - 27 сен. В рамках четвертого дня фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в Истре выступили музыканты камерного оркестра «Виртуозы Москвы», также состоялось выступление оркестра Musica Viva, худруком которого является Александр Рудин, сообщается на сайте музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим» .

«Это уникальный музыкальный коллектив, свободно чувствующий себя в самых разных жанрах и стилях. Большое место в репертуаре оркестра занимает исполнение незаслуженно забытых произведений», - говорится в сообщении.

В рамках концерта, который прошел 26 сентября, прозвучало вступление к опере «Каприччио» Штрауса, лирическая поэма для меццо-сопрано и струнного квартета на стихи П.Б. Шелли О. Респиги «Il Tramonto» (Закат), а также Квартет №11 фа-минор в переложении для струнного оркестра Г. Малера Л. ван Бетховена.

Также резидентами этого фестиваля стали музыканты Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Данный оркестр был создан в 1979 году выдающимся скрипачом-виртуозом Владимиром Спиваковым и группой его друзей. В их репертуар входит музыка различных стилей и эпох — от барокко до произведений Шостаковича, Прокофьева, Бартока, Пьяццоллы, Пендерецкого, Щедрина, Шнитке, Губайдулиной, Пярта и Канчели.

На фестивале они исполнили сюиту «Из времен Хольберга» Э. Грига, музыку из балета «Аполлон Мусагет» и концерт для струнного оркестра И.Ф. Стравинского. На бис был исполнен Венгерский танец №5 Брамса. Дирижировал Александр Соловьев.

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