РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ)- 27 сен. В подмосковном Дзержинском прошел первый открытый велопробег, в нем приняли участие свыше 150 спортсменов, сообщила глава округа Людмила Иванова.

Велопробег состоялся на стадионе «Орбита».

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«156 жителей города, именно столько человек зарегистрированы для участия в велопробеге, пришли с велосипедами и беговелами. А некоторые вышли на старт с самокатами. Здесь и самые юные – трехлетки, и профессиональные спортсмены, и депутаты, и многодетные семьи. Возглавил колонну велосипедистов именитый спортсмен Евгений Иванов», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что протяженность трассы составила 1,5 километра, она проходила через улицы Бондарева и Спортивную.

«Но участники велопробега настолько зарядились атмосферой, что проехали два круга, вместо запланированного одного», - отметила Иванова.

Она также рассказала, что в воскресенье на старт в Томилинском лесопарке вышли участники областного турнира по велоспорту «Золотые колеса Подмосковья».

«1 ноября здесь же (Томилинский лесопарк-ред.) пройдет первое в истории Дзержинского первенство Московской области по велосипедному спорту», - заключила Иванова.