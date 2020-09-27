РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Рыболов из Москвы победил в фестивале «Сосновка-2020» в Подольске, всего в мероприятии соревновались 13 участников, сообщается в группе «Климовский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль «Сосновка-2020» по одновременной ловле на донную и поплавочную снасть проходил в микрорайоне Климовск 26 сентября. В нем приняли участие 13 рыболовов из Подольска, Москвы и Домодедова.

«Клева почти не было, но они все же поймали 30 рыб - окуней, плотвиц и уклеек. Первое место завоевал Алексей Петраков из Москвы, он поймал 19 рыб общим весом 500 граммов. Второе место занял Сергей Корондеев с общим весом улова 135 граммов. Приз за третье место получил Константин Юров - вес улова 125 граммов»,- говорится в сообщении.

Победители получили кубки и медали от Спорткомитета Подольска. Следующий фестиваль решили провести в октябре на Нижней Сосновке — это будет турнир спиннингистов.