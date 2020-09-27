РИАМО - 27 сен. По техническим причинам поезда задерживаются на участке Кубанская - Москва-Товарная Курского направления МЖД, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы Московской железной дороги.

«На Курском направлении МЖД по техническим причинам в пути задерживается несколько электричек в сторону Москвы и МЦД-2. МЖД принимает меры, чтобы восстановить движение поездов в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.​

В Московской железной дороге принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.