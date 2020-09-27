РИАМО - 27 сен. Количество пострадавших при обрушении металлического пешеходного моста в складском помещении компании FM Logistic в подмосковном Ступине увеличилось до 51, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области.

Происшествие случилось утром в субботу на территории складского комплекса в поселке Октябрьский городского округа Ступино. В цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» рухнул металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра.

«По состоянию на 13:00 количество пострадавших увеличилось до 51 человека», - сказал собеседник агентства.​

Прокуратура Московской области, а также Главное следственное управление СК России по Подмосковье проведут проверки по факту случившегося.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главе округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.​