РИАМО - 27 сен. После обрушения металлической конструкции на складе в поселке Октябрьский городского округа Ступино специалисты проведут профилактическую работу по недопущению подобных ситуаций, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

Инцидент произошел в субботу в 8:40 в складском комплексе в поселке Октябрьский городского округа Ступино. В цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра.

«После установления всех причин произошедшего ЧП администрация округа совместно с надзорными органами организует профилактическую работу по недопущению подобных происшествий на предприятиях», - сказал собеседник агентства.

При обрушении моста пострадало 39 человек. Прокуратура Подмосковья и ГСУ СУ РФ по Московской области проведут проверки по факту случившегося.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения Подмосковья Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.​