РИАМО - 27 сен. Порядка двух тысяч крупномерных саженцев деревьев и кустарников высадили в подмосковном Реутове в рамках экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» в сентябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Вместе с управляющими компаниями специалисты по озеленению завершили трехнедельную акцию «Наш лес. Посади свое дерево». Из-за предпринимаемых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции во всех работах были задействованы только сотрудники жилищно-коммунального хозяйства», - сказал Каторов.

Начиная с 7 сентября специалисты высадили 1 932 саженца крупномерных деревьев (лип, кленов и других) возрастом от трех лет и различные сорта кустарников – спиреи, барбариса, можжевельника, гортензии, пузыреплодника, дерна.

«Основной день областной экологической акции стартовал в Реутове на улице Гагарина. В начале сентября закончилась ее благоустройство. Здесь положили новый асфальт, расширили парковочные карманы, установили ливневую канализацию, светодиодное освещение. Последним штрихом в новом облике улицы стали 32 кустовые липы, которые высадили глава Реутова Станислав Каторов, заместитель генерального директора НПО машиностроения Валерий Бунак и сотрудники городской администрации», - отмечается в материале.

40 крупномерных остролистных кленов украсили новую пешеходную зону на улице Южной, которая была полностью реконструирована этим летом в рамках федеральной программы «Жилье и городская среда». В посадке участвовали депутаты городского совета, юнармейцы, молодогвардейцы, представители общественной палаты и воспитанники детского технопарка «Изобретариум».

«Посадочный материал качественный, с закрытой корневой системой, высотой 3-3,5 метра. Все деревья выращивались в питомниках под контролем опытных специалистов», - сказала советник главы города Полина Конышева.

Кроме того, новые деревья и кустарники появились на территориях образовательных учреждений города, во дворах жилых домов и у учреждений культуры.

Экоакция прошла в рамках всероссийской кампании «Сохраним лес». Всего в сентябре в Подмосковье высадили порядка 34 тысячи деревьев и кустарников.