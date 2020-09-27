РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Легковой автомобиль повис на разделительном тросе на автодороге по Большой Серпуховской улице в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Инцидент произошел у Елисаветинского рынка на Большой Серпуховской улице 26 сентября в районе 20:30.

«Я проезжал мимо и у рынка увидел, что легковой автомобиль висит на разделительном тросе. Он повис одной стороной и частично находился на дороге», - сказал очевидец.