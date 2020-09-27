РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 сен. В подмосковных Котельниках определили победителя городского турнира по стритболу, сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

Ранее жители обратились в администрацию с просьбой организовать турнир по стритболу.

«В турнире приняли участие восемь команд из Котельников, Люберец, Москвы. Команду »Южный Бронкс« поздравляю с победой, а всех остальных благодарю за участие и желаю удачи», - написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что считает важной пропаганду спортивного образа жизни, особенно среди молодежи. Поэтому администрация Котельников готова провести турниры и по другим видам спорта.

«Если у вас есть идеи и пожелания - вы можете обратиться в администрацию по телефону: 8(498)742-02-40, либо в Директ: @sport_kotelniki», - заключил Жигалкин.