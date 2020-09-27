РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 сен. Рабочие Подольского комбината благоустройства собрали 24 кубометра мусора на трех улицах микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях сотрудники МБУ «ПКБ» провели работу по ликвидации несанкционированных навалов в микрорайоне Климовск. В частности, они убирали мусор вблизи мусороуборочных площадок на улицах Зеленая, Международная, Суворова. Объем ликвидированных навалов составил 24 кубометра», - говорится в сообщении.

Сброс мусора вне отведенных и не оборудованных для этой цели мест на территории Московской области, в том числе из транспортных средств во время их остановки, стоянки или движения, а также сжигание мусора вне отведенных для этих целей мест, влечет наложение административного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.