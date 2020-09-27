РИАМО - 27 сен. Следователи и криминалисты продолжают проверку на месте обрушения металлической конструкции в складском комплексе в Ступине, сейчас они опрашивают руководство комплекса, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел в субботу в 8:40 в складском комплексе в поселке Октябрьский городского округа Ступино. В цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра.

«По предварительным данным, в больницу Ступина доставлено 30 человек, всего в момент обрушения в помещении склада находилось порядка 40 рабочих», - говорится в сообщении.

Следователи рассматривают следующие версии произошедшего — перегруз конструкции моста или износ деталей.

На данный момент проводится опрос руководства предприятия, изымается необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку также проводит прокуратура Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.